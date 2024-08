Varga Pál polgármestertől megtudtuk, önkormányzatuk 1 millió 100 ezer forintot biztosít azért, hogy az eddig megszokott színvonalú nyári, vakációs elfoglaltságot tudják biztosítani a gyerkőcöknek annak ellenére, hogy idén nincs Erzsébet-tábor.

A kardvívás alapjait is bemutatták az orosházi vívók a táborozó gyerekeknek. A szerző felvétele

Amikor beléptünk a kardoskúti művelődési házba, a fiatalok éppen ezekkel a kifejezésekkel ismerkedtek: csörte, összecsapás, asszó, vívómérkőzés... A Zsoldos Péter Orosházi Vívó Egyesület tagjai bemutatóztak a nagyteremben. A táborozók néma csendben hallgatták, mi is a különbség a kard, a tőr, a párbajtőr között, láthatták is, milyen eszközöket, védőfelszerelést használnak a sportolók.

A kardvívás gyors, látványos: megtapasztalták a táborozók

A vendégek komoly hagyományokat ápoló egyesülete idén 65 éves. 1959-ben Zsoldos Péter alapította meg a vívóklubot Spartacus néven Orosházán – ez is elhangzott a bevezetőben, majd a gyakorlati bemutatókkal folytatódott a sportággal való ismerkedés. A kardoskúti Serfőző Bence tagja a vívók közösségének, ő volt az egyik, aki be- és megmutatta társainak a vívás alapjait. A sok új információ és gyakorlati ismeret birtokában szinte biztos, hogy a gyerekek mától más szemmel nézik az olimpián a vívásról szóló tudósításokat, hiszen sokat tanultak erről az egyéni fegyveres küzdősportról, amelynek hazánkban és Orosházán is komoly hagyományai vannak. A kardvívás gyors, látványos, de nehéz lábtechnikai elemei mellett sok más érdekességet láttak, kipróbáltak a kardoskúti táborozó gyerekek szerdán.

A kardoskúti kisfiú, Serfőző Bence is bemutatózott a gyerekek előtt. A szerző felvétele

Irány a trambulinpark!

Azt már a tábor szervezői, a felnőttek, Vargáné Neller Borbála és Török Attila mesélte el, mennyi élményben volt részük eddig és lesz még a gyerekeknek: a Mi-Értünk Egyesülettel önismereti játékos feladatokat végeztek, a Bábika játszóházban kreatívkodtak, a Vár-Lak játszóház is élményekben gazdag órákat teremtett a gyerekeknek.

Csütörtökön pedig Szeged volt az úti cél, a trambulinpark. A fáradalmakat pedig mozizás közben kipihenik.