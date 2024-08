Kugyeláné Décsei Mónika táborvezető a Beol.hu-nak elmondta, idén nyáron két turnusnyi természetbúvár tábort rendeztek: múlt héten a „hangyák”, az azt megelőzőn pedig a „tücskök” táboroztak az arborétumban. Mint fogalmazott, a természetet szerető, az állatokat és növényeket kedvelő vagy legalábbis az irányukba nyitott gyerekek jönnek elsősorban az arborétum tematikus táboraiba. Megjegyezte, hogy a 82 hektáros Szarvasi Arborétum önmagában is felfedezésre hív, hiszen az itt élő állatok, a tóban hemzsegő élővilág, illetve a kert változatos növényfajai folyamatosan témát szolgáltatnak.

A táborozó gyerekek felfedezhették a Szarvasi Arborétum gazdag állat- és növényvilágát. Fotó: Vincze Attila / Beol.hu

Nemcsak a szakemberektől, hanem egymástól is tanulnak a táborozó gyerekek

A táborok során teljesen belemerülnek a természet rejtelmeibe és különböző szempontok alapján vizsgálódnak. Kiderült, hogy első nap mindig az arborétummal ismerkednek meg a gyerekek, illetve az ott élő fajokkal, ezen belül is kifejezetten a táborok névadóival, a tücsökkel és a hangyával. Ugyanakkor mindig találnak valamilyen más érdekességet és akkor arról kezdenek el beszélgetni. – Fontos, hogy ebben a táborban mindig egy oda-vissza tanulás történik. Tehát nem csak én, illetve a kollégáim mutatjuk be és beszélünk az érdekességekről, a természet különleges állatairól és növényeiről, hanem a gyerekek maguk is behozzák azokat az ismereteket, amiket már korábban elsajátítottak – részletezte Kugyeláné Décsei Mónika. Hozzátette, hogy volt, aki kiselőadással készült és az általa kedvelt témát dolgozta fel, de akadt olyan is, aki az ásványgyűjteményét hozta el, míg mások a csontgyűjteményükről meséltek, hogy milyen állatok maradványait találták meg. Így gyakran előfordul, hogy az éppen ott táborozó gyerekek érdeklődésétől függ, hogy mire helyeződik ebben a pár napban a hangsúly. Továbbá mindig érkeznek szakemberek is a táborokba: legutóbb egy búvár és egy méhész is a vendégük volt, akik a saját szakterületükről meséltek a gyerekeknek. Emellett a táborban növényeket is ültettek, hiszen az arborétum számára a növényszaporítás kiemelt fontossággal bír.