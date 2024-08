Fotó: Bencsik Ádám

– Szembesült azzal, mit érezhetett a lánya, vagy a fia a másik oldalon. Csodálatos volt látni, ahogy az egyik táborozóval szorosan tudott kapcsolódni – jegyzi meg Vicellár Réka. Jalekné dr. Rózsavölgyi Katalin hozzáteszi, aki hétfőn még el akart menni, kedden már bátrabb volt, a bizalmába fogadta őket.

A tábor csak a kezdet

– A kis eredmények is fontosak, látványosak. Megmutatjuk a gyerekeknek, hogy igenis lehet beszélni az érzésekről, mert van hallgatóságuk. A prevenció olyan, mint a veteményesbe elültetett mag. Locsoljuk, napfényt adunk neki, lesz, amelyik kikel, a másik nem; mi mindent megteszünk. Szeretnénk, ha a folyamat nem állna meg, hagyományt teremtenénk a táborból, másrészt az összekovácsolódott kis közösségből csoportot szerveznénk, ahová a gyerekek a kortársaikat, barátaikat, testvéreiket is behívhatják – folytatja lelkesen Jalekné dr. Rózsavölgyi Katalin. Elárulja azt is, hogy a tábor költségeit két színházterápiás előadás bevételéből fedezik.

Jalekné dr. Rózsavölgyi Katalin

Fotó: Bencsik Ádám



– A szenvedélybeteg szereplők teljes szívvel az ügy mellé álltak. Most látják igazán, milyen jelentős a sok-sok próba, gyakorlás eredménye. A tábor sikere a saját rehabilitációjukban is nagy motiváló erő lehet egy-egy elakadásnál – fűzi hozzá a pszichiáter szakorvos, aki kollégáival a tábor utolsó napjára kiállítást szervez. A művészetterápiás alkotásokat és a tanultakat minden gyermek hazaviszi. – Valahol mindenki érintett, hiszen mindannyiunknak van szenvedélybeteg rokona a szűkebb, vagy tágabb családjában. Akinek beszéltünk a táborról, az is rögtön magáénak érezte, civilek is tettek felajánlást, nyitott kapukra találtunk, úgyhogy nagyon bizakodó vagyok – kísér ki a kapun Jalekné dr. Rózsavölgyi Katalin. A gyerekek integetnek, a doktornő mosolya ragadós...