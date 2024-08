Ünnepi beszédében Macsári József, Szeghalom polgármestere kiemelte: a magyar nép történelmében az államalapítás a legfontosabb események és sorfordító időszakok egyike volt. Szent István király a független magyar állam jelképe.

Macsári József polgármester hangsúlyozta: a város értékei a tettre kész szeghalmiak. Fotó: MW Fotó: MW

– István hitt az összefogás erejében, abban, hogy az emberek túl tudnak lépni önös érdekeiken a közös célért. Hitt abban, hogy egy igazi király cselekedeteit nemcsak a jelen, hanem a jövő érdekeinek is alá kell rendelni. Hitt abban, hogy egy nagy uralkodó nemcsak a jelen népéért, de a jövő nemzedékeiért is felelősséggel tartozik. Ez a hit azóta is példaértékű lehet minden magyar előtt – fogalmazott a városvezető.

A város értékei a tettre kész szeghalmiak

Szólt a díjazottakhoz is, mint fogalmazott, ők azok, akik hivatásukkal kiemelkednek, akik igen sokat tettek le az asztalra. Hangsúlyozta: Szeghalom értékei nem pusztán épített és ránk hagyott örökségek. A város értékei azok a tettre kész, hivatástudattal rendelkező szeghalmiak, akik szívüket-lelküket beletéve a mindennapokba, mint apró építőelemeket egymásra rakosgatva alkotnak valamit, amivel gazdagabb, színesebb, élhetőbb lesz Szeghalom.

Kitüntetést érdemelt ki Szijjártóné Kurucsó Mária és Lengyel Gyuláné

A közelmúltbeli pedagógusnap apropóján díjat nyújtottak át a szeghalmi Péter András Gimnázium és Kollégium pedagógusa, Szijjártóné Kurucsó Mária számára. A méltatásában ismertették, hogy a szeghalmi középiskola az első és egyetlen munkahelye, ahol 1987-ben kezdett dolgozni. Pedagógusi hitvallását a gyermekek szeretetére építette fel. Türelemmel és megértéssel, a jót keresve közelít mindig a tanulói felé.

A szintén nemrég tartott Semmelweis-napot követően most adtak át jutalmat Lengyel Gyuláné asszisztens számára, aki 1973-ban kezdte pályafutását a szeghalmi rendelőintézet laboratóriumában, és jelenleg nyugdíj mellett dolgozik. Mindig a maximumot nyújtotta, szakmailag rendkívül felkészült, tudása minden igényt kielégít. Az emberi kvalitásai is példaértékűek: empatikus, segítőkész, rugalmas, kedves.