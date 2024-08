Vegyél eggyel többet!

Dr. Beke Szilvia elmondta, a Vegyél eggyel többet! akcióban négy éve már nemcsak a gyulai, hanem a gyulai járásban élő gyerekeket is segíteni tudják. Szombaton 53 gyermek vehetett át csomagot, és összesen ugyanennyi csomag fog kimenni Kétegyházára, Lőkösházára és Elekre. A csomag korosztálynak megfelelően tartalmazza a füzeteket, ceruzákat, tollakat és természetesen mindenkinek igyekeztek egyéb tanszereket is juttatni.

Az idei év az első, amikor mindenki iskolatáskában vagy tornazsákban kapta vagy kapja a csomagot. Szombaton közel 30 gyermek iskolatáskát is átvehetett. Az egyesület kapott bútorfelajánlásokat is, aminek köszönhetően íróasztalokat is tudnak juttatni gyermekeknek a jövő héten, hozzájárulva az iskolakezdés megkönnyítéséhez.