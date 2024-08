Mint az Orlai ház Facebook-oldalán olvasható, a Kálmán Fürdő működtetője, a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat strandparty néven új rendezvénysorozatot indított még július 6-án. A második alkalmat szombaton tartották meg, akkor a zene kapott hangsúlyt. Mivel a rendezvényszervezés nem az intézmény főprofilja, ezért az esemény megszervezésére felkérték az Orlai házat.

Népszerű dallamok csendültek fel. Forrás: Orlai Ház Facebook oldala

Első programként Leczkésiné Hőgye Katalin aquafitness edző tartott vízi tornát. Ezt követően Pörneki Anikó énekművész, hangképző tanár és a Bel Canto® Énekiskola diákjai ismert dallamokkal szórakoztatták a strandolókat. Egy szám erejéig Makra Péter, az Orlai ház munkatársai is dalra fakadt. Őt a keresztény rockzenét játszó Cross on The Rock zenekar követte.