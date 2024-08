– Az élet egyik legfontosabb része a család, ez a nap minden évben kiváló alkalom arra, hogy megosszuk egymással a nyáron szerzett örömöket, élményeket. Jó társaságban a nehézségeink könnyebbé válnak, örömeink pedig megsokszorozódnak. A program évről évre színesebb, mindenki, aki eljön, hozzátesz az értékek megőrzéséhez – köszöntötte a sportnapon egybegyűlteket a megnyitón Szegedi Balázs. Békés Vármegye Önkormányzatának alelnöke hozzátette: aki közösségben tölti idejét, bizony sokkal tovább él.

A sportnapon minden izmot bemelegítettek a közös tornán. Fotó: Bencsik Ádám

Müller János, a nyugdíjasok országos szövetségének alelnöke lelkesen indította útjára a gyalogló klubot. – Az egészségünk megőrzése nagyon fontos. Ennek jegyében teszünk egy rövid, közös sétát, kapcsolódva az Egymillió Lépés Programhoz – mondta, közben bátorította a jelenlévőket az applikáció letöltésére.

A sportnap aktív része tornával indult

Ráczné Fazekas Mária irányításával aztán kezdetét vette a közös gyógytorna. Petneházi Géza „húzta a taplalávalót”, az izmok a muzsikára könnyebben engedelmeskedtek. Kicsit távolabb már javában rotyogtak a bográcsosok.

– Nálam sertéspörkölt fő, a titok a jó alapanyag és a fűszerezés, meg persze a beletett szeretet. Bő három óra, míg elkészül – mondta Verasztó István, aki orosházi határőr-nyugdíjasként sok-sok éve részt vesz a szövetség rendezvényein. Megtudtuk, szakácsként, szakoktatóként is dolgozott, azért áll olyan jól a fakanál a kezében. Pár lépésnyire tőle vidám asszonyok sürögtek-forogtak, épp a savanyúságot készítették elő, azelőtt meg krumplit pucoltak, úgy 180 főre.

Bográcsban főtt a finom ebéd. Fotó: Bencsik Ádám

– Hatvan kiló volt a napi burgonyapenzum, de hármasfogatunk ügyes és fürge. A sportnapot sosem hagyjuk ki, annyira értékes. A társaság a legfontosabb, meg hogy segíthetünk – sorolta Hricsovinyi Józsefné Terike, aki a Mezőmegyeri Nyugdíjas Klubnak is elnöke. Hozzátette, sportcipőt is húznak, kicsit később, a főzés után lesz idő mozogni, játszani.

– A lengőtekébe biztos benevezünk, az a mienk, abban győzni szoktunk. Pannika (Frisnyicz Pálné) a kapura rúgásban hozza majd a díjakat, de Marikánk (Molcsán Istvánné) is sok mindenben tehetséges. Majd beáll oda, ahol nincs nagy sor – zárta tréfálkozva Terike. Hozzáfűzte, a férje hordta a vizet, hozta ki a holmikat a Tréning Centerbe az utánfutóval, sőt, segített bevásárolni is. Aranyember, a jobbkeze; de a sportokat csak szemmel követi.

– Azt szoktam mondani, az izomláza is ott jelentkezik – toldotta meg nevetve.