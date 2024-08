A fejlesztésre azért volt szükség, mert a városban található, önkormányzati tulajdonban lévő sportegyesületek által használt sportlétesítmények, illetve közterületi sportlétesítmények állapota – néhány kivétellel – már nem felelt meg a mai kor követelményeinek, azonnali beavatkozást igényeltek. A legszükségesebb felújítások nem történtek meg az elmúlt 10 évben, így az épületek állaga folyamatosan romlott – közölte az önkormányzat az MTI-vel.

Az Árpád fürdő nyáron átadott új kültéri fitneszpályáját Varga Tamás alpolgármester is kipróbálta. Fotó: Bencsik Ádám-archív fotó

Ismertették: megújult öt műfüves futballpálya; az atlétikai klub Vandháti úti öltözőépületében festettek, nyílászárókat cseréltek, korszerűsítették a világítást, vizesblokkot újítottak fel, és új öltözőbútorokat szereztek be. Hasonlóképp megújult a súlyemelők öltözőépülete. A Jamina SE Bessenyei utcai sporttelepénél a parkolási és kerékpártárolási lehetőségek javultak, és ott is felújították az öltözőket. A MÁV-sporttelep környezetében parkolókat alakítottak ki, rendbe tették a kerítést, a csapadékvíz-elvezetést, új aszfaltozott bejárót alakítottak ki, cserélték a nézőtéri székeket és az öltözőszekrényeket. Az Árpád fürdőnél új kültéri fitneszpályát alakítottak ki; a vízilabdásoknak egy medicinlabda dobófalat; az úszóknak mobil úszófalat és két pálya-időmérőt szereztek be. A Gerlai Labdarúgó Sportegyesület két új mobil futballkaput; a Sportok Háza új fémvázas székeket kapott.

A csabai egyesületekben több mint 5500-an sportolnak, az utánpótláskorúaktól a felnőttekig.

Felújítják az egyik iskola tornatermét is. A festést a Békéscsabai Szakképző Centrum végzi, a palánkok cseréjét a Békéscsabai Vagyonkezelő Zrt. koordinálja, az önkormányzat a sportpadló cseréjéért felelős. Ez a beruházás még folyamatban van, szeptember végére legkésőbb befejezik – közölte az önkormányzat.

A beruházásokhoz saját alapanyag készletéből az önkormányzat biztosította az eddig fel nem használt, egyéb fejlesztésekből származó kiselemes térköveket, darált beton alapanyagot, illetve újonnan gyártott szegélyeket és járdalapokat a költséghatékony megvalósítás elve szerint – tették hozzá.