Az egyesület elnöke megkeresésünkre elmondta: remek dolog, hogy megünnepeljük az ország születésnapját, de ha már ott vagyunk Békéscsaba főterén, akkor arra gondoltak, hogy milyen jó lenne megismertetni az emberekkel a Szent István tér rejtett látnivalóit.

Fotó: Beol-archívum

Ugrai Gábor kifejtette, hogy azon a napon lesz egy standjuk a helyszínen és az érdeklődők ott kaphatnak egy feladatlapot, majd a játék során egy meghatározott pontról kezdve be kell járniuk a teret. A résztvevőknek többek között emléktáblákat, golyónyomokat, házszámokat kell keresniük vagy éppen Szent István szobrát kell megtekinteniük, olyan dolgokat, melyek mellett mindig elsétálunk munkába vagy iskolába menet.

Mint fogalmazott, ez az alkalom nagyon jó lehet arra, hogy aki Csabán lakik, az is egy kicsit jobban megismerje a teret. Például olyan kérdésekre is választ kaphatnak a játékosok, mint hogy hány koronázási jelvény található Szent István szobrán? Aki a feladatokat sikeresen megoldja, az egy helytörténeti kiadványt kap. A program 16 órakor indul és 18 óráig tart majd.