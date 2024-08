Tavaly tavasszal rajtolt el a Bird közösségi e-rollerszolgáltatása Békéscsabán, miután az önkormányzat szerződést kötött a rendszert működtető céggel, a Vilii Fly Magyarország Kft.-vel. A szolgáltatóval együttműködésben parkolópontokat alakítottak ki szerte a városban, a közterület használatára vonatkozóan pedig rögzítették, hogy a cég ezért egy bizonyos összeget fizet havonta az önkormányzat számára.

A közösségi e-rollerszolgáltatás is téma volt nemrég Békéscsabán, az illetékes bizottság ülésén. Fotó: MW-archív

Fizetési felszólítást küldött a város a cégnek

A városüzemeltetési, fejlesztési és környezetvédelmi bizottság a közelmúltban ülésezett, és ekkor napirendre került egy, a közösségi e-rollerszolgáltatással kapcsolatos tájékoztató is. Ebből kiderült, hogy a kft. tartozást halmozott fel, és hogy az önkormányzat fizetési felszólítást szintén küld minden alkalommal az aktuális számla mellé. Rögzítették ugyanakkor azt is: fontos, hogy ez a közösségi közlekedési forma megmaradhasson Békéscsabán, mivel szeretik a helyiek.

A közösségi e-rollerszolgáltatás erősen szezonális jellegű

A kft. ügyvezetője elmondta, hogy Békéscsabán a közösségi e-rollerszolgáltatás erősen szezonális jellegű, és hogy voltak olyan hónapok, amikor jelentős veszteséggel tudták csak működtetni. Az okokkal kapcsolatban felhozta, hogy Békéscsabán sokan kerékpároznak, illetve a használók egy része, miután kipróbálta a szolgáltatást, úgy döntött, hogy vesz magának saját e-rollert. Gittinger Dániel hozzátette azt is, hogy a városban parkolópontokat alakítottak ki, ami

jó a városnak, mivel megmarad a rendezettség, nincsenek összevissza hagyott e-rollerek az utcán,

rossz viszont a használóknak, mivel a parkolópontok nem fedik minden esetben le a célállomást.

Az ügyvezető hangsúlyozta, hogy a cég és az önkormányzat között folyamatos a kommunikáció, és hogy pár hete személyesen is egyeztetett a városvezetővel. Az a megegyezés született, hogy a kft. a tartozását rendezi augusztus 31-ig, részteljesítések pedig immár történtek is. Gittinger Dániel kiemelte, hogy a szolgáltatás bővítését ugyancsak tervezik, az eszközparkot is lecserélnék, az eddiginél újabb e-rollerek érkezhetnek Békéscsabára.