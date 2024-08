Legyél Te is rendőr! Békés vármegyében is várják a jelentkezőket a hamarosan induló 10 hónapos rendőrjárőr képzésre. Azoknak is van ajánlatuk, akik nyomozók szeretnének lenni, hiszen technikumi bűnügyi képzés is indul, a végzettek pedig a Budapesti Rendőr-főkapitányságon szolgálhatnak.

Mindezekről bővebb tájékoztatást adnak a rendőrség toborzást végző szakemberei ezen a hétvégén, augusztus 4-én, vasárnap 10 és 14 óra között Békés-Dánfokon, a Családi Napon. A jövő héten, augusztus 6-án, kedden 11 és 13 óra között, valamint 9-én, pénteken 9 és 11 óra között Békéscsabán, a Csaba Centerben várják az érdeklődőket, majd 10-én, szombaton ismét egy rendezvényre látogatnak el, Pusztaföldváron, a falunapon 10 és 14 óra között lesznek megtalálhatók. A személyes találkozások alkalmával a pályaválasztók, pályamódosítást tervezők választ kaphatnak a kérdéseikre, és a rendőrség munkatársai akár a jelentkezésben is segítenek. A képzésekről, álláslehetőségekről szóló tájékoztatók megtalálhatóak a rendőrség karrierportálján.