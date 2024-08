A Makói Tájegységen az eddigi legmagasabb költésszámot regisztrálták, a szalakóták száma átlépte a 70 párat. Nagy többségük továbbra is a kihelyezett mesterséges odúkban költ, de egyre többen választanak természetes odút is. Többnyire dűlőutak menti fasorokban, régi tanyahelyek öreg fáinak odvaiban találtak szalakóta fészekaljakat. Egyre nagyobb területet hódít meg a faj, a védett területektől távol is megjelentek már. Továbbra is a Csanádi pusztákon a legsűrűbb előfordulásuk, de a Maros-ártér gyepein és a deszki gyepek térségében is több párt fedeztek fel idén, mint tavaly. A fiókák többsége július első napjaiban már teljesen tollas volt, s több odúból ki is repültek, de néhány helyen még csupasz madárkákat találtak – adta hírül a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága (KMNPI).

Kifejtették, Cserebökényben talán soha nem volt még annyi szalakóta, mint az idén. A Cserebökényi puszták különleges madárvédelmi területen és annak térségében 178 kihelyezett „D” típusú odúban kezdtek költésbe. További négy, vércséknek kihelyezett, „C” típusú odúban is költött szalakóta. Jellemzően 4-5 fiókát találtak, de 9 helyen 6 fiókás, egy-egy odúban pedig 10, 8 és 7 fiókás fészekalj is előfordult. Június 19-én, Nagytőkén, a Szeder-gyepen egy odúban 10 szalakóta fiókát fedeztek fel. A KMNPI területén ez volt az első, Magyarországon pedig a második, bizonyított tízfiókás fészekalj. Szentes határában, a Disznó-halmon egy 8 fiókás, míg Nagynyomáson egy 7 fiókás fészekalj is előkerült. A szalakóták többsége május közepén kezdett költésbe, az első fiókák június végén repültek ki. A természetes odúk felmérése folyamatban van, eddig 23 odút, vagy revírt sikerült lehatárolniuk.

A szakemberek a Kardoskúti Fehértó részterületen június 26-án és 28-án ellenőrizték a kihelyezett szalakóta odúkat. A természetes odúkban költőkkel együtt közel 90 pár kezdett költésbe. Június végén már kirepültek a legfejlettebb fiókák, július elején pedig várhatóan 64 odúból repülnek ki.

A Dévaványai-Ecsegi pusztákon 80 mesterséges odú várta tavasszal a telelőhelyükről visszatérő szalakótákat, akik ezek felét el is foglalták. A többibe lódarazsak, méhek, mezei verebek, seregélyek költöztek, de vannak üresen maradt odúk is. Alapvetően jó volt a kelési siker, a szülők 4-5 fiókát neveltek fel. A gyepeken sok a rovar, így a táplálékellátás az öreg és fiatal madarak számára egyaránt biztosított. A fiókák kirepülése néhány hétre széthúzódott, a legkorábban lerakott fészekaljakból már június végén kirepültek a fiatal madarak.