Póstelek a Wenckheim turista- és kerékpárút részét képezi, így nemcsak kocsival, hanem akár biciklivel is egyszerűen és biztonságosan megközelíthető. Az autóval érkezőkre hatalmas parkoló vár, a kerékpárosok számára pedig komplex pihenőhelyet is kialakítottak. Rögtön a bejáratnál található az állatsimogató, többek között lovakkal, kecskékkel és juhokkal. A vadasparkig sem kell messzire menni, ahol apró bambikkal találkozhatnak a turisták. Mindenhol kiírták, hogy mivel lehet etetni az állatokat, mik a legfontosabb információk velük kapcsolatban, ezeket célszerű szem előtt tartani.

A pósteleki kastély a maga korában az egyik legmodernebbnek számított.

Fotó: Licska Balázs

Békés vármegye egyik legfiatalabb kastélya volt, korában igen modernek számított

Póstelek a 19. században a Wenckheim család gerlai birtokának része volt. 1874-ben gróf Wenckheim Károly (1811-1891) császári és királyi kamarás, huszárkapitány a birtok keleti részén Gerla-Póstelek néven önálló pusztai falut alapított. Épített községházát, tartott külön községi bírót és jegyzőt. Az 1888-as árvíz után azonban ez a község megszűnt, és a területe 1889-ben Dobozhoz csatlakozott.

1895-ben Póstelek ismét jelentőséget kapott. Ekkor Wenckheim Károly unokája, Wenckheim Krisztina (1874-1970) grófnőt feleségül vette sárvár-felsővidéki gróf Széchényi Antal (1867-1924). A hagyomány szerint Krisztina hozományul szüleitől, a gerlai ágból származó Wenckheim Frigyestől (1842-1912) és az ókígyósi ágból származó Wenckheim Krisztinától (1849-1924) a szülői birtokokhoz egyaránt közel fekvő, erdőben gazdag, mintegy 3000 hold nagyságú pósteleki birtokrészt kapta meg.

Sőt, nem csak birtokrészt, kastélyt is kaptak. Békés vármegye egyik legfiatalabb kastélya 1906 és 1909 között épült neobarokk stílusban. Annak felépüléséig az örökösök a borossebesi Wenckheim-birtokon éltek, ott született a négy gyermek is: Antoniette, Ilona, Ferenc és Károly. A család, Krisztina és Antal a gyermekeikkel együtt 1909-ben költöztek be a 72 helyiséges, háromszintes pósteleki kastélyba.

Amely akkoriban az egyik legmodernebbnek számított. Villany- és gázvilágítással, vízvezetékkel látták el. A család a magasföldszinten lakott, és a család szobáit – 28 helyiséget és három fürdőt – különböző színű, Bécsből és Párizsból hozatott, feszített plüss tapétával borították b, ugyanilyen színűek voltak a kandallók is. A közösségi tereket – a társalgót, a vadászszobát, a könyvtárat – a faljáratokban vezetett meleg levegő befúvásával fűtötték. Az első emeleten alakították ki a vendégszobákat – 18 lakóhelyiséget –, köztük a felsővilágítású hallt. Az összes lakóhelyiséget parkettával, vakpadlóval borították.