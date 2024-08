Mi vagyunk a satöbbi társaság – mutatta be a nyugdíjas Platán csoport pénteken az orosházi nyugdíjasházban megjelent tagjait nevetve Huszárik István, aki már 15 éve irányítja lelkes és összetartó közösségüket. Miután szakmák szerint szerveződtek a város legnagyobb létszámú nyugdíjas egyesületében a csoportok, a Platánban valóban mindenki (kereskedelem, egészségügy, pénzügy stb.) megtalálta a maga helyét. Sokszínűségükkel, a vidámsággal, a mindenre nyitottsággal reagáló tagok most újabb túrára készülődve összejöttek, hogy pontosítsák a 4 napos programjukat, intézzék az úttal kapcsolatos adminisztrációt. Ekkor beszélgettünk vezetőjükkel, Huszárik Istvánnal.

A Platán csoport a következő kirándulására készül

Fotó: A szerző felvétele

– Minden hónapban van klubnapunk. Ki is használunk minden alkalmat. Éves programot állítunk össze, ünnepeink éppen úgy vannak, mint amikről megemlékezik az ország, a város. Sokat vagyunk úton. Most 50 fővel, buszos kirándulásra készülünk. És idén nem ez lesz az első: Torockón jártunk, ahova évente visszatérők vagyunk. Fantasztikus a hangulat, ami a csapatunknak köszönhető. Mindig előre nézünk. A mostani kirándulásunkhoz csatlakozik idegenvezető, ellátogatunk Herkulesfürdőre is. Négy nap, 800 kilométer...

A Platán csoport vezetője elárulta, ez nem minden. Lesznek még 1 napos kirándulásaik, csatlakoznak megyei rendezvényekhez, mindjárt itt az október, az idősek napja... Egy biztos: nem unatkozik ez a kis társaság!