Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy csapatban és női egyéniben is nyertünk – írták a Kondorosi Fehérliliom Népfőiskola Facebook-oldalán. – Jövőre ismét visszatérünk, mert fantasztikusan éreztük magunkat, és alig várjuk, hogy újra találkozzunk. Hálásak vagyunk mindenkinek, aki támogatta a csapatunkat. Köszönjük a Felföldi Dalia Iskolának a színvonalas rendezvényt, és gratulálunk minden résztvevőnek.

A parasztolimpia győztese csapatban és női egyéniben is a Kondorosi Fehérliliom Népfőiskola csapata lett Fotó: Fehérliliom Népfőiskola

Gömörpéterfalván is meggyújtották az olimpiai lángot

A Fehérliliomnál elmondták, a hétvégén zajlott le az Őrzöm a lángot! Barkósági Parasztolimpia és Családi Nap Gömörpéterfalán. Az ízes, szórakoztató vetélkedő a hagyományápolásra és a közösségépítésre helyezte a hangsúlyt. A feladatok főként népi játékokra és a falusi szokásokra épültek. A családi nap keretében újabb Gömöri Vándorbölcső is gazdára talált.

Miként a párizsi olimpián, úgy Gömörpéterfalán is meggyújtották az olimpiai lángot, és kezdődhetett a viadal. A csapatok ünnepélyes bevonulása és felsorakozása után barkóvá – azaz erdőhátsági tiszteletbeli palócnak – avatták a nem barkókat is, hogy a rendezvény nevéhez hűen ők is megmérettessék magukat.

A parasztolimpia alatt számos versenyszámban megmérették magukat

Elsőként a csapatok léptek színre, akik számos szórakoztató és humoros versenyszámban mérették meg magukat. Élveztek minden játékot, főleg azt, amikor fúrikban, vagyis talicskában tolták egymást, és amikor egy lavór vizet kellett tologatni, az is mindenkinek nagyon vicces volt. Aztán a gumicsizma-elrúgás is nagyon jól sikerült a csapatoknak, többek között a kondorosiaknak is.

A Barkósági Parasztolimpia alapvetően csapatversenyekből állt, de egyéni virtus gyanánt meghirdették a Barkó Bika, illetve a Barkó Tehen címet is. A jópofa feladatok a régi paraszti világot idézték fel, a nevezők és a látogatók is jól szórakoztak.

– Idén első alkalommal szerveztük meg a csizmalerúgó barkóbajnokságot. Női és férfi kategóriában is meghirdettük ezt a versenyszámot. Úgyhogy jövőre a most „megrúgott” távot kell majd megdönteni, ezáltal újabb rekordot felállítani” – részletezte Kopecsni Gábor szervező.