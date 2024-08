Lehoczkiné Megyik Erika hangsúlyozta, kertje – ahol főként paradicsom terem – a megfigyelésein, tapasztalásain és kísérletezésein alapszik és működik. Így tudja csak hitelesen tanítani a paradicsomtermesztést, valamint tanácsokkal, ötletekkel segíteni a 17 ezer fős Facebook-csoportját.

Mutatóba jutott paradicsom, de a termés idén katasztrofális lett. Fotó: Bencsik Ádám

A paradicsom levelei sorra leégtek Erika kertjében

– Az első és legfontosabb a talaj- és a fajtaválasztás – hangsúlyozta Erika. – Nem véletlenül vannak szerte az országban szántóföldi növényekből fajtabemutatók. Ugyanaz a kukoricafajta más és más terméseredményt produkál az ország különböző termőhelyein, más klímán, más talajban.

Ugyanez a helyzet a kis- és nagykertben, balkonon, teraszon, valamint talajban, vagy a különböző ültetőedényekben termesztett paradicsomnál is. Ki kell próbálni több fajtát az adott helyen, és azt termelni, mellette mindig lehet új fajtákkal kísérletezni.

– Ám az idei termesztési évben ez a módszer nem nagyon vált be, ugyanis a kertek többségében a klímaváltozás miatt kialakult szélsőséges és extrém időjárási körülmények óriási károkat okoztak – emelte ki a projektvezető. – Megperzselődtek a levelek, a fákon megfőttek a gyümölcsök, a paradicsomon sorra leégtek a virágok. A néhány bogyó nem tudott bepirosodni a hőségben, nem képződött likopin, ami a bogyó piros színét adja, és még hosszan lehetne sorolni a károkozások sorát.

Kutatják a növények életmódját, viselkedését, beszélgetéseiket

Erika kertjében emellett megjelent a paradicsom levélatka, ami előbb a levelek szívogatásával gyengítette le a növényt. Emiatt nem tudott klorofilt termelni, majd a magas UV-sugárzás leégette a paradicsomot, és elpusztította. Ezen kívül még nagyon sok módon és okból pusztultak, pusztulnak el a növények.

Lehoczkiné Megyik Erika megmutatta a paradicsom termesztéséhez elkészített, gilisztákkal teli földet egy edényben. Fotó: Bencsik Ádám

– Az egyik megfigyelésem és tapasztalásom az, hogy a legnagyobb növénypusztulás a geomágneses viharok idejére esett – ecsetelte Erika. – Azt már a tudomány megfejtette, hogy a napkitörések okozta geomágneses háborgás, a légköri elektromosság súlyos károkat okozhat a földi elektromos berendezésekben. Az is bizonyított tény, hogy az erre érzékeny emberek agyi tevékenységét is megzavarhatja ez a jelenség (például depresszió, pánikrohamok, a krónikus betegségben szenvedők egészségromlása). Na, most ezeket a tényeket és megfigyeléseket ültessük át a növényvilágba. Gőzerővel kutatják a növények életmódját, viselkedését, beszélgetéseiket, érzékeléseiket, és még sok minden mást. Ugyanolyan egészségkárosodások lehetnek ezekben az élő szervezetekben, mint az emberében.