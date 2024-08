A gyermekek még élvezhetik egy kicsit a forró nyári napokat, a szülők viszont nem hagyhatják, hogy körmükre égjen a tanszervásárlás. Elő kell keresniük azt a bizonyos listát, aztán meg kell tölteni a kosarat a papír-írószer boltban.

Augusztus második felére megtelnek a papír-írószer boltok.

Forrás: MW

Kell a vonalas, a kockás, a sima és a kotta

Egy általános iskolai tanulónak átlagosan több mint tíz A/5-ös füzetre van szüksége, közte vonalasra, négyzetrácsosra, hangjegy-, szótár- és simafüzetre. Békéscsaba belvárosában két papírbolt közül is választhatunk, az egyikben már 97 forintért kapható füzet, a 770 forintos persze sokkal vastagabb és minőségibb.

– Az A/4-es füzet 499 forinttól indul, de kapható 1479 forintos darabáron is. A többszintes tolltartóért 2420 forintot, de 8 ezret is kiadhatnak a vásárlóink. Hatos színesceruza-készlet van már 699 forintért, de vehetnek tizenkettest is, 6 ezerért. Golyóstollat árulunk 249 forintért, de 1749 forintért már cserélhető betéteset, egy kedvelt márkát adunk – sorolta az üzlet tulajdonosa.

Papírboltjukban a grafitceruza ára 229-től 719 forintig, a radíré 199-től 719 forintig terjed. Darabra is adnak temperát 419 forintért, a tégelyes pakk viszont már 5149 forintot kóstál. A stift ragasztó 589 forintba kerül, zsírkrétakészlet már 389 forintért kapható. Az iskolatáska jelentősebb tétel: az ergonomikusaknak 27 ezer és 34 ezer forint között mozog az ára.

– Évek óta nincs jelentős áremelkedés, van, aki 30 ezer forintból is bevásárol, de átlagosan 50 ezer forintot költenek a családok tanszerre. Szinte mindenki listával érkezik, a rajz- és technikatanárok egy része a márkát is megjelöli. A szülők közül egyre többen elosztják a vásárlást a nyár három hónapjára. Az elsősök családját terheli meg leginkább a tanévkezdés, ők 80-90 ezer forintot is költenek a beiskolázáskor. Mi 15 ezer forintos vásárlás felett 15 százalékos, 30 ezer forint felett pedig már 20 százalékos kedvezményt adunk, sőt, tankönyvcsomagolást is vállalunk évek óta – részletezte az üzlet vezetője.

Forrás: MW

Tárcánk bánhatja, de a tetszetősség nagyon fontos

A másik belvárosi írószerboltban is napok óta nagy a forgalom, az eladó mindenkitől kedvesen megkérdezi, segíthet-e. Minden tízezer forint felett egy ezrest elengednek a végösszegből. Füzetből itt is akad egyszerűbb, 300 forintos, de "kacifántosabb", azaz tartósabb és többlapos 550 forintért. Az A/4-es méretért 600-990 forintot kérnek, a golyóstollért 100-1350 forintot. Zsírkrétát 270-1480, temperát 1100-3200, vízfestéket pedig 880-1400 forintért lehet vásárolni. Radír kapható már 100 forintért is, ragasztó 460-ért. A bújtatós füzetborító 700-800 forintba kerül, az öntapadósért ugyanennyit kérnek. Találtam egy akciós iskolatáskát 15 ezer forintért, 30-ért pedig már sok szép minta közül lehet választani.