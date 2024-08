Annus István, aki jelenleg függetlenként, ősztől fideszes színekben vezeti a több mint kétezer lakosú községet, elmondta: a támogatásokat az uniós Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz keretéből nyerték el. A belterületi utakat 182 millió forintból fejlesztik, 1400 méter hosszan szilárd burkolat fogja váltani a jelenlegi földutat az esős időben járhatatlanná váló Széchenyi utca egy szakaszán. A beruházás már közbeszerzési szakaszban jár – számolt be az MTI.

Az óvodában dolgoznak az asztalosok, kicserélik a belső nyílászárókat. Beküldött fotó

Ugyancsak kiírták a közbeszerzést az 1963-ban épült művelődési ház felújítására, amelyre 120 millió forintot fordíthatnak. Az összegből kicserélik a tetőfedést, modernizálják az aulát és a mosdókat; a kertben pedig egy pavilon épül, amely további közösségi térként szolgál majd. Annus István elmondta, 34 millió forintot elnyertek a Magyar Falu Program kiírásán is, amelyből a művelődési ház elektromos hálózatát és fűtési rendszerét tudják korszerűsíteni.

A Szabadság Házát 50 millió forintból korszerűsíthetik energetikailag: szigetelik a külső homlokzatot és a födémet, új hőtermelő rendszert és napelemeket telepítenek. Itt is folyamatban van a közbeszerzési eljárás – osztotta meg a polgármester.

Befejeződött a műfüves pálya kialakítása a közparkban, amelyre 50 millió forintot fordíthattak. Jelenleg zajlik az 1990-es években épült óvoda 35 millió forintos felújítása: a négy csoportszoba új padlóburkolatot kap, a nyílászárókat lecserélik és a csoportszobákhoz tartozó mosdók is megújulnak. A munkálatok a tervek szerint a szeptemberi tanévkezdésre befejeződnek – közölte Annus István.