Hagyományos módon, cukor nélkül

Megyesiné Pflaum Márta kiemelte, a Németvárosi Szilvalekvárfőzésről érdemes tudni, hogy hagyományos módon, rézüstökben, cukor hozzáadása nélkül készítik a finomságot. A főzéshez speciális kavarókat használnak, a katlanok fatüzeléssel működnek, a férfiak, fiatalemberek pedig folyamatosan váltják egymást a kavaróknál. A lekvár segítségével az év későbbi részében a ház több 100 éves kemencéjében különböző finomságokat sütnek az egyes rendezvényekre.

Érdekes programok sora

A főzést számos egyéb program is kiegészítette. Kiváló németvárosi babgulyás készült ebédre. A gyerekeket egész nap népi játékok várták, illetve két tártatvezetés is volt a Máriás-házban. A kemencében szilvás sütemények készültek a délután folyamán, illetve cibere és lekvár kóstolásra is lehetőség nyílt. Emellett sváb táncház is színesítette a programot.