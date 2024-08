Demény Levente, a Békés vármegyei esemény egyik főszervezője, magyar német juhászkutya IGP válogatott edzésével kapcsolatban elmondta, az ötvenedik WUSV VB közeledik, aminek éppen a kerek szám miatt az anyaország, Németország ad otthont októberben. A világbajnokságra öt magyar versenyző kvalifikálta magát, mellettük Dobozra érkeznek a csapatkapitányok és más versenyzők is. Utóbbiak szintén kérhetnek segítséget az edzéshez, az értékeléshez.

Somoskövy Bence többszörös magyar bajnok és válogatott Ulrich von der Winterschal nevű kutyájával. Fotó: Demény Levente

Doboz kiváló helyszín a német juhászkutyák edzéséhez

Kérdésünkre Demény Levente kifejtette, Doboz egészen kiváló infrastruktúrával rendelkezik, az edzéseknek helyet adó sportpálya a liget mellett található, amelynek árnyas fái és természeti környezete lehetőséget adnak a kutyasétáltatásra, a rekreációra is. A település polgármestere, Köves Mihály és az önkormányzat is támogatja a sportágat, Doboz több alkalommal adott már helyet sikeres versenyeknek. A résztvevők pedig szabadidejükben szívesen keresik fel Szanazugot is. A résztvevők az elmúlt években nagyon megkedvelték a települést.

A székhely természetesen Németországban van

Az említett WUSV, azaz a die Weltunion der Schäferhundvereine, a Német Juhászkutya Klubok Világszövetsége. A szervezet összefogja az országok fajtaklubjait a német juhászkutya egységes fajtastandardjának megőrzése érdekében. Összehangolja a tenyésztéssel és képzéssel, neveléssel és tartással kapcsolatos előírásokat és ajánlásokat. Székhelye Németországban, Augsburgban van.

A válogatott és a csapatkapitányok. Fotó: Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A rendőrkutyák képzéséből ered

Az IGP egyike a sportkutyás ágazatoknak. A rendőrkutyák képzéséből ered, hiszen a három ágazata, a nyomkövetés, az engedelmes, és az őrző-védő munkák a szolgálati kutyák profilja.

A szakemberek úgy is fogalmaznak, hogy az IGP a szolgálati kutyakiképzés „művészi szintre” emelése. A versenyen minden indulónak mindhárom ágazattípust teljesítenie kell, a sportágban legmagasabb IGP 3-as szinten. Az ágazatok mindegyikére 100 pont adható, így maximális pontszám 300. Ez adja majd a verseny végső sorrendjét. A nyomkövetés egy külső helyszínen, füves területen, vagy szántóföldön zajlik, ezt a versenyszám sajátosságai miatt nem lehet közelről végignézni. Az engedelmes részben egy maghatározott feladatsort kell teljesíteni, amiben többek között láb melletti menetelés, palánk-és akadályugrás, ültetés, állítás, fektetés szerepel, még az őrző – védő rész a rendvédelmi kutyakiképzés alapjait tartalmazza. Arra is figyelni kell, hogy maguk a kutyák is jól érezzék magukat, ezt állatvédelmi szempontból is lényegesnek tartják.