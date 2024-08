Ismét elhoztuk a leglényegesebb híreket

Több mint 1400 darab eredeti, számos történelmi korból származó érme látható azon a numizmatikai kiállításon, mely a közelmúltban nyílt meg a szarvasi Tessedik Sámuel Múzeumban. Az egyedülálló érmegyűjteményről Csesznak Zsolt, az intézmény régészeti asszisztense, a tárlat kurátora árult el részleteket.

A Bringás vándor csapatok rendre betérnek a békéscsabai Munkácsy Emlékházba is, így volt ez a napokban is, de ezúttal muzsikaszó is felcsendült.

El kellett volna ítélni Áchim L. András meggyilkolásáért Bajcsy-Zsilinszky Endrét – hangzott el azon az előadáson, amelyet pénteken tartottak Békéscsabán, a Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület rendezvénye keretében. Arról, hogy mi történt a végzetes napon, két verzió látott napvilágot a vallomások alapján.

Száztíz éve született Irányi Dezső, a legendás tanár és író, akinek tiszteletére pénteken Volt egyszer egy Dodó bácsi címmel emlékülést szerveztek Békéscsabán, a Békés Megyei Könyvtárban. Irányi Dezső emlékére kiállítást nyitottak és kötetet is kiadtak.