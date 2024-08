Két alkalommal is felmentették Bajcsy-Zsilinszky Endrét és testvérét

Az előadó szerint a Zsilinszky fiúk számára nagy szerencse, hogy abban a korszakban ezeket az ügyeket esküdtbíróság tárgyalta. Napvilágot látott egy szakvélemény, amelyben azt írták, hogy a testvérek hivatkozhatnának akár jogos védelemre is. Hiába nem állt jól a széna a fiúk számára, a vádbeszéd során fura módon az ügyész nem kérte az elítélésüket, a védőbeszédet pedig arra építették fel, hogy a testvérek igazából megöltek egy zsarnokot, elhozva ezzel a szabadságot Békéscsaba számára.

Áchim L. András. Fotó: bekeswiki.bmk.hu

Az esküdtbíróság felmentette a Zsilinszky fiúkat. Nagy felzúdulást váltott ki az eset, a sajtó arról írt, hogy legalizálták a gyilkosságot, ha nézeteltérésről van szó, illetve abszurdnak mondták, hogy magánlaksértés esetén hogyan lehet önvédelmet megállapítani. A Kúria megsemmisítette a gyulai bíróság ítéletét. Aztán Budapesten állt bíróság elé a két testvér, ám immár nem – halálbüntetéssel is sújtható – emberölés, hanem halált okozó testi sértés miatt. A közhangulat a fiúk számára most sem kedvezett, ám ezúttal is felmentő ítélet született, 1912 májusában emelkedett jogerőre.

Mindig csak annyit mondott, hogy őt a magyar bíróság mentette fel

Bajcsy-Zsilinszky Endre későbbi politikai pályafutását mindig beárnyékolta az eset. Aktuális ellenfelei, pártállástól függetlenül folyamatosan, újra és újra felhozták az ügyet, ő azonban csak annyit mondott erre, hogy őt a magyar bíróság mentette fel. A szakember, Bartha Ákos szerint a Zsilinszky fiúkat magánlaksértés és emberölés miatt el kellett volna ítélni, és így el sem kezdődhetett volna később Bajcsy-Zsilinszky Endre politikai pályafutása – és az előadás sem született volna meg.