Pár hete nyitották meg Békéscsabán, a Munkácsy Mihály Múzeumban a Bolygósztori – a Naprendszer keletkezése meteorit mintákba rejtve, valamint az Ásványok világa című tárlatokat, amelyek szeptember 29-ig tekinthetők meg. Az intézmény a kiállítások apropóján szervezte meg A világűr titkai című rendezvényét, amelyen előadást tartott Szklenár Tamás, a HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont szakembere, a Magyar Meteoritikai Társaság alelnöke, többek között a Naprendszer keletkezéséről.

Szklenár Tamás tartott előadást szombaton a múzeumban a Bolygósztori – a Naprendszer keletkezése meteorit mintákba rejtve című kiállításhoz kapcsolódóan

Fotó: Licska Balázs

Meteoroid, aszteroida, meteor vagy meteorit?

Elöljáróban ismertette, hogy a meteoroidok és az aszteroidák olyan testek, amelyek a Föld légkörén kívül vannak: előbbiek 1 méternél kisebbek, utóbbiak 1 méternél nagyobbak. Amikor belépnek a Föld légkörébe, akkor meteorról kell beszélni. Ezek többsége viszont esés közben megsemmisül. Azonban, ha elég nagy a test, akkor marad belőle annyi, ami megérkezik a Föld felszínére, és ezt nevezik meteoritnak.

Elmondta, hogy a Földre érkezett meteoritok évmilliárdokat töltöttek, keringtek korábban a világűrben, és körbe is adott olyan kőzeteket, amelyek korosabbak a Földnél is. Rendkívül sérülékenyek, ugyanakkor az oktatás számára hasznosak is, hiszen

megszagolhatók,

megtapinthatók,

érthetők,

látványosak,

elgondolkodtatók.

Olyanok, mint egy történelemkönyv, elmesélik a Naprendszer 4,5 milliárd éves történetét.

A Holdról és a Marsról is érkezhet meteorit

Beszélt arról, hogy miként keletkezik egy csillag, hogy a Nap 4,5-5 milliárd évvel ezelőtt jött létre egy molekulafelhőből, és hogy most is évente 5-10 csillag alakul ki, egyébként nagyjából 400 milliárdról lehet tudni. Szólt a bolygók kialakulásáról, hogy milyen átalakulások mennek végbe, hogy a nehéz anyagok középre, a könnyebbek kívülre kerülnek, és így jön létre a mag, a köpeny és a kéreg.

A meteoritokról az 1500-1700-as évekig azt gondolták, hogy földi eredetűek, a kutatások azonban bizonyították, hogy a világűrből érkeztek. Három csoportra lehet őket osztani, vannak kondritok, primitív akondritok, akondritok. Hozzátette: a kiállításon is szerepelnek olyan meteoritok, amelyek a Holdról, a Marsról vagy a Vesta aszteroidáról származnak, tehát onnan is jöhetnek.