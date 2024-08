Augusztus 17-20. között tartják az ország legnagyobb népművészeti fesztiválját, a Mesterségek Ünnepe programsorozatot a Budai Várban. Pál Miklósné, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület (BMNE) elnöke hangsúlyozta, a Népművészeti Egyesületek Szövetségének a legnagyobb tagszervezete a BMNE, így több mint 50 tagjuk képviseli a programon Békés vármegye népművészetét.

Már pakolnak a Mesterségek Ünnepe rendezvényre Forrás: Békés Megyei Népművészeti Egyesület

Törökország a díszvendég a Mesterségek Ünnepe programsorozaton

– A Mesterségek Ünnepe díszvendége Törökország, kiemelt témája a Török hatások a magyar népművészetben – hangsúlyozta Pál Miklósné. – Mesterségbemutatókat, játszóházat is tartunk, valamint olyan kiállítást rendezünk be, ahol a hímzésekben, rézmunkákban is tetten érhetők, szerepelnek olyan Törökországból származó szimbólumok, mint például a tulipán és a gránátalma.

A battonyai szerb hímzés nagyon hasonlít a törökre

Az elnök kitért arra, az egyesület török bazárjában mézes pattogatott kukoricát és török kávét is kínálnak majd. A mesesátrukban élőszavas mesemondást hallgathatnak a gyermekek. Olyan magyar népmeséket mutatnak be, melyek kapcsolatosak a törökökkel is. A réztárgyak bemutatóján török fegyvereket, például török szablyát is láthatnak a Mesterségek Ünnepére érkezők.

– A battonyai szerb hímzés nagyon hasonlít a törökre. Ezt, és az úri hímzést is bemutatjuk – ecsetelte Pál Miklósné. – Itt is olyan motívumok szerepelnek, melyek a törököktől származnak.