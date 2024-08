„Sokat vártunk rá, de biztos vagyok benne, hogy megérte. Nagy reményeket fűzök ahhoz, hogy újra egy ízig-vérig méhkeréki szakember foglalkozik a jövőben a kisgyerekekkel és szüleikkel, a fiatalokkal és a várandós anyukákkal” – írta oldalán Tát Margit. „Abban a kivételezett helyzetben vagyunk, hogy egy főállású védőnő dolgozik Méhkeréken, aki ráadásul ismeri a helyi közösség sajátosságait, hagyományait is. Az új szakember érkezésével tervezzük az Egészségház modernizálását is. Mivel hosszú távú törekvésünk, hogy a fiatalok megtalálják a számításukat itthon, úgy vélem, nagyon fontos, hogy az őket segítő szolgáltatásokhoz is a lehető legmagasabb színvonalon jussanak hozzá. A védőnői ellátásában ennek a kulcsa Árgyelán Ágnes. Jó munkát kívánok” – fogalmazott Tát Margit.