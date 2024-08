A hírt Szelezsán György, Elek polgármestere osztotta meg Facebook-oldalán a minap. Mint írta, Joschi Ament Németországban született 1971. július 12-én, de édesapja révén eleki családi kötelékkel bír, ő ugyanis Eleken született. Joschi Ament születése óta a németországi Sinsheim városában él, aki évtizedek óta banki szakemberként, egyre magasabb pozíciókban, bankvezetőként dolgozik. Joschi Ament fiatal korában is nagy érdeklődést mutatott édesapja születési helye iránt. Ennek megfelelően már fiatalon széleskörű kapcsolatokat alakított ki a második világháborút követően elűzött elekiek németországi közösségével, a közösséget összetartó személyiségekkel, az Eleker Heimat-Komitee vezetésével. Már ekkor, több mint 30 éve, gyakori vendég volt Eleken, ahol látogatásai során egyre több ismeretséget, baráti kapcsolatot alakított ki.

Wittmann László, az Eleki Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és Szelezsán György, Elek polgármestere adta át a díszpolgári címet Joschi Ament (középen) számára. Fotó: Szelezsán György Facebook-oldala

Fontos szerepet vállal a magyarországi németek és a Németországba űzött németek kapcsolattartásában

Felelősségteljes munkája mellett fontos társadalmi pozíciókat tölt be Németországban. Korábban a Németországba űzött elekiek közössége által alapított Eleker Heimat-Komitee tagja, majd alelnöke volt, valamint kezdeményezője volt a Kulturkreis Elek egyesület létrehozásának, a közelmúltig pedig az egyesület elnöki tisztségét töltötte be. Emellett a Magyarországról Származó Németek Szövetségében is egyre jelentősebb szerepeket vállalt, néhány éve a szervezet németországi országos elnöke. Ilyen minőségében szoros kapcsolatban áll a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatával és országos szinten is jelentős szerepet vállal a magyarországi németek és a Németországba űzött németek közötti kapcsolattartásban.

Több területen is maradandót alkotott

Joschi Ament az Elek és az egykori elekiek és leszármazottaik közötti kapcsolatok egyik fő szervezője, mozgatórugója. Ennek keretében, jó értelemben vett megszállottként, több területen is maradandót alkotott. A Németországba űzött elekiek szervezeteinek vezetőjeként az elmúlt 20 évben hivatalosan képviselte ezen szervezeteket Eleken, hivatalos programokon (világtalálkozók, egyéb rendezvények), valamint az elekieket Németországban. Társaival közösen évtizedek óta szervezi a világtalálkozók alkalmával Elekre történő utazásokat, a németországi elekiek eleki programjait. Kezdeményezője és mozgatója volt az Elek és Gerolzhofen, valamint Elek és Laudenbach közötti kapcsolatok elmélyítésének, valamint a testvértelepülési megállapodások létrejöttének. Több célból szervezett sikeres adománygyűjtéseket eleki nemes célok megvalósításához.