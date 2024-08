Márta Janival ez a benzingőzös barátság örök

Ők pedig őszinte barátsággal támogatják Márta Janit hamisítatlan benzingőzös, motorbőgetős érkezésükkel, bemutatóikkal, egyszerűen csak a jelenlétükkel.

Sokan visszatérők, ahogy a szarvasi Podani Milán is, aki kiállította motorját is. Láttuk, jót beszélgetett vele a házigazda, csendesen mi is megkérdeztük: Jani! Hogy vagy?

Ahogy arról már korábban írtunk, a fiatalember nincs könnyű helyzetben, teste s a kezei sem akarnak már engedelmeskedni neki. De ő fantasztikus energiával, szívóssággal igyekszik úrrá lenni a fájdalmakon. Ehhez a szombati nap komoly adrenalinlöketet adott, arról megbizonyosodtunk a helyszínen.

Találkoztunk Tóth Krisztián Márk sportújságíróval is, akivel megállapítottuk: se közel, se távol nincs ehhez fogható rendezvény. Persze Márta Jani is ez az egy van – Nagyszénáson.