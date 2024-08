Bodó Imre, a szervező Körös Makett Klub vezetője kérdésünkre elmondta, hogy idén két kiemelt kategóriát hirdettek meg, melyekre minél több makettet vártak. Az egyik az F-16 Falcon típusú vadászrepülőgép, mely 50 évvel ezelőtt, 1974. január 20-án repült először. Az eltelt fél évszázad alatt több mint 4600 db F-16-ost gyártottak, a repült óráik száma pedig meghaladta a 19,5 millió órát és a 13 millió felszállást. A másik kiemelt témájuk pedig a T-72-es szovjet harckocsi volt. Ebből a típusból a magyar haderőben közel 240 db szolgált.

Idén is sokan kíváncsiak a több száz, élethűen megépített makettre, melyeket a Csabagyöngye Kulturális Központ Agóra termében állítottak ki

Fotó: Vincze Attila / Beol.hu

A görög légierő makettjei is megtekinthetőek

Az idei kiállításon a legérdekesebb alkotások közé tartoztak többek között a papírból készült Star Wars űrhajók, Czepó Pál fa hajómodelljei, valamint Pikó Tamás világháborús repülőgépei. További különlegesség még egy gyufaszálakból készült német kastély, melyet egy idős úr készített. Ezúttal vasműves szobrok is láthatóak, melyek Kádi Zsolt keze munkáját dicsérik. Érdekes még az a mini kiállítás is, mely több mint 30, kézi ecsettel festett repülőgépmaketten keresztül mutatja be a görög légierő 70 évét.

Rekordközeli a részvétel, számos makettező érkezett a környező országokból is

Bodó Imre arról is beszélt, hogy a tavalyi verseny alkalmával 10 darab MIG-15-ös repülőgép makettet és ugyanennyi Leopard 2 harckocsi makettet osztottak ki a társkluboknak, valamint az ismerőseiknek azzal a kikötéssel, hogy egyedileg megépítve kell visszahozniuk az idei versenyre őket. Megjegyezte, hogy fantasztikus alkotások érkeztek be, ugyanis szinte mindenki másképp oldotta meg a feladatot. Hozzátette, számos országból érkeztek ezúttal is makettezők, legtöbben Romániából, de voltak horvát, szerb és szlovák versenyzők is.

Vasárnap tartják a verseny eredményhirdetését

A programok sorát börze és vásár, látványmakettezés, Airsoft fegyverbemutató és előadások tarkítják a hétvégén. A rendezvény zárásaként a verseny eredményhirdetését vasárnap 14 órától tartják majd.