A Saigontourist iskola két pedagógusából és három tanulóból álló csoportja hivatalosan is átvette a Magyarország Főkonzulátusa által kiadott magyar vízumot a közelmúltban, ez volt az első lépésük a vietnámiaknak a magyar konyha meghódítása felé vezető úton. Prohászka Béla Békés vámegyei mesterszakács, a program egyik koordinátora elmondta, a vendégek érkezése része a Saigonturist iskola és a Békéscsabai Szakképzési Centrum között megvalósuló tanár-tanuló csereprogramnak.

A magyar konyha is terítéken lesz, az együttműködési megállapodást még tavaly Mucsi Balázs, a Békéscsabai Szakképzési Centrum főigazgatója és Vo Thi My Van, a Saigontourist Hospitality College igazgatója írta alá Békéscsabán Fotó: Für Henrik/archív

A magyar konyha remekeit is megismerik a vietnámi vendégek

A tanulási és gyakorlati élményekkel gazdagító program szeptember 23-ától október 22-éig tart majd. A vietnámi szaktanároknak és vendéglátós tanulóknak lehetőségük nyílik elmerülni Magyarország egyedülálló konyhai kultúrájában, az autentikus fogásokban és a kiváló, hagyományos süteményekben. Nemcsak tanulni jönnek, ugyanis felfedezhetik Békéscsaba városát, turisztikai látványosságait, megismerkedhetnek történelmével, hagyományaival, kultúrájával.

A Saigontourist iskolánál remélik, hogy ez az utazás inspirációként szolgál majd más tanulók számára is. Hozzátették, Békéscsaba nemcsak szakképzési központ, hanem ideális úti cél is a kelet-európai kultúrák összekapcsolódásának felfedezéséhez. Az út a szakmai képességek fejlesztésére szolgál, de lehetőséget ad arra is, hogy a vietnámi tanárok és a tanulók szélesítsék látókörüket, új értékeket fogadjanak el, és felejthetetlen élményekkel térjenek majd haza.

Így történt ez a BSZC-s szakoktatókkal és tanulókkal is, akik Ho Shi Minh-városban, a Saigontourist Hospitality College-ban a vietnámi szakácsok által vezetett konyha mindennapjaiba kapcsolódhattak be, ismerhették meg a vietnámi konyha specialitásait.

Békéscsabáról is beleláthattak a vietnámi gasztronómiába

– A vietnámi gasztronómiában olyan dolgokkal találkoztunk, melyek megleptek bennünket – mesélte Horváth Ferenc, a BSZC szakoktatója. – Roppant egyszerű alapokra épül az egész. Főznek egy alaplevet sertésből vagy csirkéből. Egy tálkába – amiből esznek majd – beletesznek rizstésztát, ami lehet cérna- vagy széles metélt, spagetti, és rádobálják a garnélát, a puhatestű rákot, kagylót akár nyersen is. A csirke- és sertéshúst minimálisan hőkezelik. Raknak hozzá feldarabolt fűszernövényeket és zöldségeket. Ezután a mintegy 90 fokos alaplevet ráöntik minderre. Egy-két perc után már fogyasztják is az ételt. A legtöbb helyen ebbe a vietnámi specialitásba raknak szója- és halszószt. Kis tálkába tesznek mártogatós szószt, amibe a húsokat, a tenger gyümölcseit mártogatják étkezés közben. A tésztafőzéssel sem bajlódnak, a boltokban, piacokon főtt tésztát árulnak csomagolva. Érdekes volt, hogy a lime leveleit például kirántják.