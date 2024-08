Leel-Őssy Gábor Facebook-oldalán hangüzenetben kommentálta a döntést.

Leel-őssy Gábor a Muppet Show-hoz hasonlította a Füzesgyarmaton történteket. Fotó: Illusztráció / Gettyimages

– Muppet Show volt – kezdte értékelését a gyulai politikus. – A Békés 3. választókerület DK tagjai 10 fővel voltak jelen, tízből hét emberről azt se tudjuk, ki fia-borja. Ők azt se tudták, hol vannak, siralomvölgy volt az egész. Jól van ez így, ahogy van, azért megizzasztottuk őket egy kicsit.

Leel-Őssy Gábor: aki 11 éve fizeti a tagdíjat, nem szavazhatott

Leel-Őssy Gábor szólt arról, hogy „a mieink, például édesanyám, aki 11 éve fizeti a tagdíjat, nem kapott szavazati lehetőséget”.

– Borzasztó volt, egy Muppet Show. Úgy választottak választókerületi elnököt, elnökséget, hogy senki a száját ki nem nyitotta, hogy ő kicsoda, micsoda. Az elnökségnek van egy javaslata, hogy ezt az embert kell megszavazni. Ilyet én még nem láttam. Ültek, mint az uborkák, senki meg nem szólalt. Nézték, hogy mikor emeli fel Varjú (Varjú László, a DK ülést levezető alelnöke) a kezét, akkor kell szavazni mindenkinek. Azután módosították a szervezeti és működési szabályzatot, hogy 10 percben korlátozzák a hozzászólások keretét, utána el kell venni a szót. Nyilván ezt miattam tették, hogy ne tudjak tovább beszélni – elevenítette fel az erősen koncepciós jellegűnek tűnő ülésen történteket. – Természetesen nem engedték, hogy végig mondjam, amit akartam. Megkérdeztem, hogy akarják-e tudni az igazat. Nem nagyon akarták. Tragikomikus, ami a DK-ban történik, hogy hány szervezetet tettek szándékosan tönkre, Békés megyében vége van.

Leel-őssy Gábor szerint tragikomikus, ami a DK-ban történik, hogy hány szervezetet tettek tönkre szándékosan. Fotó: Bencsik Ádám

Leel-Őssy Gábor posztjában így írt:

Véget ért egy időszak. Kizárt, hogy az ember megtagadja az elveit. Még akkor is, ha ő maga kizárt. Mondjuk egy pártból. Amikor néhány hónapja, egy csendes délután leírtam a véleményemet, még nem gondoltam, hogy ekkora hajcihő lesz belőle. Azt sem, hogy milyen sokan fogtok keresni, támogatni- és szidni..

„ Még most jön a java !”

Mint hozzátette, a szidalmazók vesszőparipája (most, hagyjuk a Zsolt-trollokat), hogy vajon mi lehet a hátsó szándéka ennek a szemétnek? „Meg sem fordult a fejükben, hogy nincs hátsó szándék, mindössze van itt egy szivar, aki ragaszkodik az elveihez, az igazsághoz és hangot ad a véleményének. Odáig süllyedtünk, hogy mára Magyarországon hihetetlen és gyanús, ha valakinek véleménye van. Ha valakinek van véleménye. Nem tagadom, ahogy telt az idő egyre többen kerestek meg és támogattak (Zsolt-trolloknak: nem anyagilag). Köszönet érte! Van egy kis közös csoportja a Lázadóknak. A mai etikai izé után hangüzenetet küldtem nekik, hogy beszámoljak a történtekről. Aztán arra gondoltam/gondoltunk, mivel úgyis lesznek kérdések, inkább ide is kiteszem. Így egyszerűbb. Köszönöm a támogatásotokat és a szidalmatokat! Azt hiszem, folyt. köv…” – elemezte.

Leel-Őssy Gábor Facebook-oldalán egy hozzászóló úgy fogalmazott: „Hajrá Leel-Őssy Gábor nagyon drukkolunk. Az igazságnak győznie kell. Elég ezekből a levitézlett megélhetési önző politikai vezetőkből.” A gyulai politikus erre így reagált: „Még most jön a java !”