Tájolásában az aranymetszés és Feng-shui alapelvek szerint nyugati, értelmiségi lakás, ami egyszerre kedvez a sötétkedvelőknek egy földszinti tárolóval, valamint a fénykedvelőknek egy napfényes erkéllyel. A 3. emeletnek köszönhetően panorámás, majdnem penthouse. Tervezői szerint, ami nem fér el 43 négyzetméteren, arra nincs is szükség, egy szobája pedig több is a kelleténél. Könyvespolcán minden könyvednek lesz helye. (Ha még nincs könyved, vegyél!) Fürdőszobája WC-ként is használható. Konyhája ebédlővel (szűk)családi rendezvények lebonyolítására, savanyúkáposzta és kolbászkészítésre nemcsak alkalmas, de ideális.