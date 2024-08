Bemutatták a Gyulai Nyári Korzó programsorozatot is, amely több helyszínen ingyenes szabadtéri koncerteket, táncbemutatókat és előadásokat kínál. Emellett kiemelték a Gyulai Végvári Napokat, amely mára már országosan is elismert történelmi hagyományőrző fesztivállá nőtte ki magát. A nap folyamán a résztvevők megismerkednek a várossal és az előadásokban szereplő rendezvényhelyszínekkel is.