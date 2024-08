Paluska Krisztina elmondta, hogy az Andrássy út 23-27. szám alatti, Korzó téri társasháznál túlvannak egy 25 millió forintos beruházáson, amelynek keretében szigetelték a végfalakat, burkolták a függőfolyosókat, valamint megerősítették a korlátokat. A felújítást tulajdonosi összefogásból valósították meg, hitelből és önerőből.

Megújul a Korzó téren lévő társasház külsőleg, erről beszélt dr. Szigeti Béla és Paluska Krisztina a helyszínen. Fotó: Licska Balázs

Újabb fejlesztés előtt áll a társasház

Hozzátette, hogy most egy 4 millió forintos fejlesztés előtt állnak. Ennek keretében az erkélyek és a műkövek helyreállítására, biztonságosabbá tételére kerítenek sort. Ehhez a munkához az önkormányzat is hozzájárul, mivel a társasház sikeres kérelmet adott be akkor, amikor a város a békéscsabai építészeti értékek helyi védelmét szolgáló felújítások támogatására írt ki pályázatot.

A Korzó tér miatt meghatározó épületről van szó

A társasházkezelő szakember és dr. Szigeti Béla önkormányzati képviselő egyaránt kiemelte, hogy a belváros egyik meghatározó, ikonikus épületéről van szó, amely a renoválás után méltó képet mutathat mind a békéscsabaiak, mind a városba látogatók számára a szökőkútnál. A Korzó téri oldalon a végfal színével megegyező, modern színű homlokzatot alakítanak ki.

Ahogy eddig, úgy a jövőben is terveznek hasonló munkákat

Mindketten kiemelték: Békéscsaba önkormányzata segíti a településkép tekintetében meghatározó társasházi épületek felújítását. Korábban például az U alakúnál cserélték ki a sárga üvegeket ilyen konstrukcióban. A jövőben is terveznek hasonló beruházásokat, így a Munkácsy utca 1. szám alatt: ez amellett, hogy emblematikus épület, a fogorvosi rendelők miatt közcélokat egyaránt szolgál.