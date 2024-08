A Körösvölgyi Állatpark látogatóközpont-vezetője a Beol.hu-nak elmondta, különleges éve van a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság legnagyobb bemutatóhelyének, ugyanis az intézmény idén már a tizedik születésnapját ünnepli.

Körömi Krisztina, a Körösvölgyi Állatpark látogatóközpont-vezetője szerint a vörös mókusok továbbra is töretlen népszerűségnek örvendenek. Fotó: Vincze Attila/Beol.hu

Körömi Krisztina elárulta, ez idő alatt nagyon sok minden történt velük, hisz azóta több mint 400 ezren keresték fel őket, 2024-ben pedig már a 35 ezredik látogatóját köszönthette az állatpark. A nagy érdeklődés annak is köszönhető, hogy a jubileum kapcsán számos újdonsággal készültek az érdeklődők számára. Így például egy új állatfajjal bővült az ott élő állatok listája, egészen pontosan egy nőstény vadmacska érkezett a Szegedi Vadasparkból Szarvasra, mely nem mellesleg az év emlőse is.

– Ez egy veszélyeztetett állatfaj, amely fokozottan védett, mert a természetben már nagyon kevés példánya él, így szerettük volna a repertoárunkat egy ilyen ritka ragadozó állattal is bővíteni, amit nagyon sokan keresnek fel és csodálnak meg nálunk – emelte ki.

Számos állatkölyök jött világra az elmúlt időszakban a Körösvölgyi Állatparkban

Körömi Krisztina arról is beszélt, hogy mint minden évben, idén is számos új állatkölyök született náluk, így például a szarvasféléknél kisborjak jöttek világra, akik már az emberekhez is közel merészkednek. Az aranysakáloknál három kölyök látta meg a napvilágot, akiket ugyan nehéz megfigyelni, mert csak azoknak sikerülhet, akik megfelelő időt töltenek a nádifarkasok kifutójánál, de ha elég kitartó valaki, akkor biztos, hogy meg tudja lesni a kis állatokat. A park sztárjai azonban továbbra is a szürkefarkasok, a fakókeselyűk, illetve a jávorszarvas, mely Magyarországon csak itt látható egyedül. Ugyanakkor nagy látványosságnak számítanak, főleg a gyerekek körében a vörös mókusok, akik szintén nagy szaporulattal ajándékozták meg a parkot idén. Jelenleg 11 példány tekinthető meg az állatpark címerállatából.

Idén is megtartják az állatkertek éjszakáját Szarvason

Az állatok mellett számos program várja az idelátogatókat. Idén nyáron egy nyomozójátékot próbálhatnak ki a családok, mely során egy állatparki rejtélyre kell fényt deríteniük. A látogatóközpont vezetője hangsúlyozta, hogy a nyár zárásaként, augusztus 31-én idén is lesz állatkertek éjszakája, melyre ismét sok színes programmal készül az intézmény, melyekről a nemzeti park honlapján lehet tájékozódni. – Ezúttal is lesznek különféle látványetetések, természetfilm-vetítés, illetve a Bükki Nemzeti Park Vidra Verdája is elgurul aznap Szarvasra a természetvédelmi foglalkoztatóival, sőt a Csáky-kastélyban egy aulatárlat is várja majd az érdeklődőket – jegyezte meg Körömi Krisztina.