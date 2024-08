A tizenöt lelkes és érdeklődő diákot és három fő pedagógus kísérőjüket két órás vezetett túrával kalauzolták végig a Körösvölgyi Állatpark Kárpát-medencére jellemző állatfajai bemutatása során – számolt be a nemzeti park a honlapján.

Az egytonnás európai bölények karámját is megtekintették az aradi diákok. Fotó: KMNP

A gyerekek figyelmét már a túra indulásakor megragadták a mókusok, akiket a park mókusházában testközelből lehetett megfigyelni és megismerni. Innen továbbsétálva a Csáky-kastély parkjában az Anna-liget történetét mesélték el, majd az évszázados fák árnyékába húzódva az aranysakálokról, vaddisznókról, illetve az uhuról beszélgettek.

A gyerekek figyelmét a legjobban Szarvas élő jelképe, a park tízéves gímszarvas bikája ragadta meg, melynek családját, teheneit és idei borjait is megcsodálták. A fajt a szomszédos kifutóban élő sokkal kisebb testű dámszarvassal is összehasonlították. A leghosszabban talán annál a karámnál időztek, ahol a szabad természetből kis híján kipusztult európai bölényeket láthatták. Megbeszélték az európai bölények sajátosságait, elképzelték milyen lehetett, amikor még hatalmas csordáik járták a Kárpát-medence tájait is, illetve, hogy miként avatkozott ebbe bele az emberi térhódítás. Innen a jávorszarvashoz és a fakó keselyűkhöz sétáltak tovább. A túrát pedig a farkasok kifutójánál zárták.

A Körösvölgyi Állatpark sokszínű környezeti nevelési lehetőségeit idén több, mint 7000 iskolás vette igénybe, melyek között több száz fő létszámú külföldi csoport is akadt.