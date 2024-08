Gyula belterületétől alig 5 kilométerre, a Fekete-Körös bal partján található a város egyik fontos üdülőterülete, Városerdő. Mint a visitgyula.com oldalon olvasható, természetes kirakodású, homokos partú szabad strandját nyáron előszeretettel látogatják a fürdőzők és a horgászok. A közeli erdei iskolában pedig lehetőség nyílik a környező erdő tanösvényeit bejárva a gazdag állat- és növényvilág megismerésére. Gyula-Városerdő csodálatos természeti környezete alföldi viszonylatban szinte páratlan: a Körösök volt árterein kialakult tölgy-kőris-szil ligeterdők nagy, egybefüggő erdőségeket alkotnak. Az erdőterülethez kötődő programok során a bánomi, a sitkai és a kőris-erdei területeket, s az ott kialakított tanösvényeket látogatják a leggyakrabban.

A dánfoki strand népszerű nyáron, számos vonzereje van a Körösöknek.

Szanazug, Dánfok várja a túrázókat, kikapcsolódókat

A Körösön tovább haladva juthatunk el a festői környezetben fekvő Szanazugba, ami a Fehér- és a Fekete-Körös összefolyásánál fekszik. Kedvelt kiránduló- és fürdőhely, mindkét parton szabadstrandon lehet fürdeni, ahol a víz tiszta és sekély. A fürdőzők egy-egy délutánra is ellátogathatnak ide, vagy a hétvégi házakban éjszakázva, több napot is eltölthetnek ott. A fürdőzés mellett vízibiciklizni, kajakozni, kenuzni, csónakázni, sétahajózni is lehet, vagy komppal közlekedni a két part között.

Egy hajóban evezünk vízi túra a Körösök tájainak népszerűsítése érdekében Archív fotó: Imre György

A Kettős-Körösön továbbhaladva a túrázók elérhetnek a Békési Kishajó-kikötőhöz. A különleges környezetben fekvő létesítményben horgászladik, túrahajó, lakóhajó, sup, kenu, kajak és sárkányhajó egyaránt bérelhető. Kisebb-nagyobb túrák, csapatépítő tréningek egyaránt gyakran indulnak innen, de nem csak vízen, hanem szárazföldön is, kerékpáron, de akár gyalogosan is.

A kikötő közvetlen közelében fekszik az évről évre fejlődő Dánfoki Üdülőtábor. A központ összejöveteleknek, kulturális rendezvényeknek, gólyatáboroknak, illetve biciklis és vízi túráknak egyaránt helyet ad. A teljesen körülkerített táborban megtalálható fokozatosan mélyülő homokos szabad strand, röpi- és focipálya, KRESZ-park, Kiváló horgászati és íjászkodási lehetőség, tűzrakóhelyek, kemencés és flekkenező szabadtéri konyha, melyekhez igény esetén az eszközöket is biztosítják.