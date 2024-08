Azokat a közösen alkotó, együtt dolgozó házaspárokat különdíjban részesítik, akik sokat tettek-tesznek a kívánt, tervezett gyermekek megszületéséért, a családbarát szemléletért, a magyar társadalomban a lelki egészség fejlesztéséért.

A házaspárt méltán jelölték az elismerésre.

Kovács Tibor és Kovácsné Farkas Zsuzsanna református lelkipásztorok, lelkész házaspár, akik a lelkipásztori munka mellett érkezésükkor 8 éve az idősotthon vezetését is megkapták. Az elmúlt években szépen bővítették a helyi gyülekezetet,ezt úgy tudták megtenni, hogy a legkisebbektől a legidősebbekig minden rétegre figyelnek; Ringató foglalkozások, ifjúsági csoport szervezése, nőszövetség alapítása, hittan, ökumenikus alkalmak, családi napok és kirándulások szervezése is dícséri a munkájukat. Nem elégedtek meg azzal a helyzettel, ami a városban fogadta őket. Első pillanattól kezdve új ötletekkel álltak elő, melyeket a városvezetés is támogatott. 2023-ban általános iskolát alapítottak. Egy pályázatnak köszönhetően bölcsőde építésébe fognak. Minden évben komolyzenei hangversenyt szerveznek, de volt már előadás, konferencia is. Eseményeik városi hatókörűek, népszerűek és nyitottak. Három kisgyermeket nevelnek – írták a szavazás oldalán.