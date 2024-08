Az intézmény a Facebook-oldalán számolt be a hírről a minap. A bejegyzésben olvasható, hogy a szerző elmondása alapján a könyv szeretete egy barna kötésű, Hetvenhét Magyar Népmese című könyvvel kezdődött és – ahogy a könyvében is ír róla – az maga volt a csoda. Mint fogalmazott, ez a csoda határozta meg a későbbiekben az olvasás szeretetét, ami aztán az íráshoz is vezetett.

A napokban mutatták be az eleki könyvtárban Mokán Mihály eleki elsőkötetes író könyvét. Fotó: Elek Könyvtár, Információs és Közösségi Hely Facebook-oldala

Szárnypróbálgatásait novellákkal, versekkel kezdte, majd egyre bátrabb lett és 1999-ben a Kossuth Rádió szerkesztősége által kiírt irodalmi pályázatra beadta a Lókötők című írását. A szerzeményt 1200 pályamű közül válogatták be, a rádió – Papp János színművész tolmácsolásában – sugározni is kezdte. A történet egy eleven eleki gyerekről szól, aki sok-sok tréfás, vicces gyerekcsínyt követ el (talán néha feszegetve is a határokat) a pajtásokkal, unokatesókkal, utcabeliekkel, hogy aztán felnőve jót nevessenek, emlékezzenek rá. Ugyanakkor nemcsak vidámság szövi át a könyvet, az írónak – édesanyja korai elvesztése miatt – hamar felnőtté kellett válnia, s “felnőtt a lelke is”.

A könyvtár végezetül mindenki figyelmébe ajánlja a kötetet, mely egy kicsit önéletrajz, egy kicsit szociográfia, és nagyon-nagyon megérinti az ember szívét.