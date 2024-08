„Zajlik a Deák és a József Attila utcát összekötő híd bővítése. A Modern Városok Program keretében megvalósuló beruházás részeként egy 5 méter széles híd kerül kialakításra, amit a gyalogosok és a kerékpárosok is biztonsággal használhatnak majd” – fogalmazott közösségi oldalán Szarvas Péter polgármester.

A városvezető felhívta rá a figyelmet, hogy ősszel, amikor a munkálatok befejeződnek, a híd mellett egy újabb különleges látványossággal is gazdagodunk: az Ásító inas szobor is kihelyezésre kerül, ami a Munkácsy Negyed egyik újabb és kedvelt látványossága lehet.