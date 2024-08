A gyerekeket vonzotta a Molyolda játszópark, ahol régi korok játékait lehetett kipróbálni. A nagy bőrönd tartalma is visszarepítette az időben a résztvevőket, akár 100 évvel is... A csipketerítős asztalon való társasozás, a mini autók, a körbekerített kis múltbéli sziget élmény volt a szülőknek és a gyerekeknek is. De nagyon népszerű volt a lufihajtogatás, mindenki türelmesen kivárta a sorát a csillámtetoválások készítőinél. Majd a Drazsé zenekar koncertjével ért véget a gyerekzsúr.

Mekkora buborék az utca közepén!? A szerző felvétele