Ennek beharangozó és nagyon fontos eseménye lesz október 10-én a nemzetközi szárazkolbászverseny. Itt kiderül, ki lesz idén a csabai kolbászkirály vagy kolbászkirálynő. Juhász György és felesége, valamint fiuk, Gyuri aki a békéscsabai Előre futballcsapatának oszlopos tagja és csapatkapitánya volt, már félretette a versenydarabokat. Juhász György és Bori volt már a legjobb a legjobbak között.

A házaspár kitért arra, a csabai kolbász fűszerezésének titkát már mindenki tudja. Ezek is nagyon fontosak, hogy házi paprika színezze és erősítse a húst, házi fokhagyma kerüljön bele az egész kömény és a só mellé. Az arányokat is meg lehet már nézni akár interneten is, és ízlés szerint fűszerezhetjük a kolbászt. Ugyanakkor rengeteg múlik a bélen, a töltésen, majd a füstölésen és a tároláson.

Juhász György és Bori hangsúlyozta, a kolbász igazi titkára egy szó van: odafigyelés. Ők is naponta megnézik a kolbászokat a kamrában, hogy a hőmérsékletet, a páratartalmat illetően be kell-e avatkozniuk. Ha netán kés van a kezükben, akkor azzal avatkoznak be, és falatoznak a házi vastagból vagy a vékony lángoltból.