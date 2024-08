Megtelt élettel Mezőkovácsháza művelődési háza, ami a VII. felnőtt kézműves tábornak ad helyet. A Mezőkovácsházi Kézműves Kör tagjai tanulnak. Eddig is tudtuk, mennyire ügyesek, ötletesek, de kiderült, ehhez szorgalom, kitartás és a folyamatos tanulás is kell.

A kézműves kör tagjai nyári táborukban tanulták a zsinórozást. Fotó: Facebook

Jankó Erzsébet, a kézműves kör vezetője elmondta, sokszínű programot kínáltak e néhány napra. Tanulták, gyakorolták a zsinórozást, varrtak neszesszert, színházi kis táskát. A gyöngyözés (gyöngyhímzés) rejtelmeibe is bepillantottak. A vasárnapig tartó közös alkotó tevékenységük során a beszélgetésekre is jut idejük. Az ilyen együttlétek során közösen határozzák meg, milyen tevékenységeik legyenek – így állt össze ennek a 4 napos tábornak is a programja, ahol a foglalkozásokat az egyesület tagjai vezetik.

A kézműves asszonyok a gyöngyfűzéssel is ismerkedtek a táborban. Fotó: Facebook

Foglalkoznak nemezeléssel, hímzéssel (gyetvai motívumokkal) is. A tábor zárásaként egyikük készít halászlevet, a többiek hájas kiflit.