Köszönettel és elismeréssel tartozunk mindenekelőtt annak a több mint száz vasutas kollégának, akik feszített tempóban dolgoztak a helyzet megoldásán és a zavarok elhárításán. Köszönjük az utasok türelmét, megértését és közreműködését is – írta a miniszter.

Napokig komoly fennakadást okozott a vasárnap esti, a Keleti pályaudvaron történt baleset. Fotó: MTI-archív fotó

Mint beszámoltunk róla, a Budapest-Békéscsaba vonalon is azért állt a korábban megszokott forgalom, mert kisiklott egy Intercity vonat vasárnap este a Keleti pályaudvarnál. Több mint 800-an utaztak a járaton, volt, aki halálra rémült. Úgy fogalmaztak, hogy minden remegett, miközben keresztbe mentek, ráadásul épphogy nem ütköztek egy másik vonattal. Végül nem sérült meg senki, a balesetet egy eltört váltó okozhatta.

Közel százan dolgoztak azért, hogy mihamarabb újraindulhasson a forgalom

„A vasárnap esti baleset után a járművek műszaki mentését már éjszaka megkezdték, és az utolsó siklott kocsi beemelése is már hétfőn kora délután megtörtént” – olvasható a vasúttársaság friss tájékoztatásában. „A műszaki mentés során végül sikerült mind az öt járművet emelőberendezésekkel visszahelyezni a sínekre, így nem volt szükség a vasúti daru bevetésére, illetve az ezzel járó felsővezeték-rendszer elbontására, ami a kárelhárítás idejét is meghosszabbította volna. Már vasárnap késő estétől közel száz munkatársunk dolgozott a helyszínen, hogy mielőbb újraindulhasson a forgalom az ország egyik legfontosabb vasútállomásán. A vasúti pálya gyors helyreállításának köszönhetően kedden hajnaltól már a hatvani és az újszászi vonalról a vonatok nagyrésze a Keletibe érkezett, mert a Kőbánya felső felé vezető három vágányon feloldották a korlátozásokat, majd a délelőtti órákban fokozatosan állt vissza a rend a hegyeshalmi és a pécsi vonal vonatainál is, miután a két ferencvárosi vágányon is megindulhatott a forgalom. Déltől már az eredeti közlekedési rend érvényes, pár perces késések még előfordulnak.”