Az esti ünnepségen Herczeg Tamás, országgyűlési képviselő is köszöntötte a 19. születésnapját ünneplő Csorvás polgárait és személyesen is gratulált a városi kitüntetésben részesülőknek, így Kelemen Mihálynak, akinek személyében új díszpolgára van a városnak. A Csorvási Gazdák Zrt. igazgatósági elnöke, tősgyökeres csorvási, igazi lokálpatrióta. Nemcsak a település alpolgármestereként tett, tesz sokat a városért, hanem a Csorvásiak Baráti Társasága elnökeként is. A civil szervezet élén mindig is fontosnak tartotta Csorvás természeti, környezeti, építészeti értékeinek megőrzését, a hagyományok megőrzését, s azt, hogy erősítse a lakosság kötődését az otthont adó környezethez.

Csorvás Városáért kitüntető díjban részesült dr. Duliskovich Ilona, háziorvos és Kaszai Károly okleveles agrármérnök. „Csorvás közösségi életének fejlesztéséért” kitüntető oklevelet Kársai-Gombkötő Réka érdemelte ki. A Kiss-Antal István ösztöndíjat a Csorvásiak Baráti Társasága döntése értelmében idén Krámli Emma Zsóka kapta.