– Sokan ódzkodnak attól, hogy – bár megtehetnék – nem vállalnak szerepet a város közéletében. Miért áldozza be évek óta szabadidejét, hogy segítsen és előrevigyen ügyeket?

– Ez jön magától, és szerintem alkat kérdése is. Nemrégiben volt az egyetemi negyvenéves találkozó, ahol többen rácsodálkoztak, hogy mennyi mindennel foglalkozom én és ők meg mennyire nem. Az első közéleti felkérés a rendszerváltás előtti fáklyás felvonuláskor való megszólalás volt. Az akkori polgármester azt mondta, hogy ez jól megfogalmazott beszéd volt. Ez felébresztette bennem azt, hogy talán vannak ilyen képességeim. Valamiért fiatalabb koromban is érdekelt a közélet: a kultúrházról volt közmeghallgatás és én akkor bátran azt mondtam: a parasztember egyszerűbb és nem biztos, hogy kell neki ilyen cifra épület. A fenntartásánál ma is lehet látni, hogy mennyi pénz kell erre a célra. Szép épület, büszkék lehetünk rá, de lehet, hogy az egyszerűbb jobb lett volna. Egyébként sosem voltak világmegváltó szándékaim. Amikor látták bennem ezt az affinitást, akkor a környezetem motivált erre. Adtak olyan felkéréseket, melyek miatt belesodródtam az egészbe. Ha sok évig csinálja az ember, akkor „ráragadnak” ilyen feladatok. A szakmán belül az érdekképviseletben is megtaláltak.

Folyamatosan ötletel, hogyan lehetne előrelépni

– Biztos vagyok benne, most is folyamatosan ötletel, hogy a különböző területeken miben lehetne még újítani, előre lépni.

– Ahogy telik az idő, azzal is foglalkozni kell, hogy megtaláljuk a megfelelő utódot, s amiket értéknek tekintünk, tovább is menjenek. Nyugdíjba készülök, de nagyon dolgozunk az állattartó telepek korszerűsítése pályázaton, ami két-három éves program. A folytonosságot célként tekintem. Nagyon szeretném, hogy az utódjelöltek között megtaláljuk a megfelelő személyt. Ez igaz a Zrt.-re és a CSBT-re is. Minden területen egy olyan tisztességes átmenetet szeretnék, ahol egy darabig ott vagyok, de a folytatás megoldott. Időben akarom abbahagyni, és úgy átadni a feladataimat, hogy a lelkiismeretem nyugodt legyen. A májusi megerősítés a cégnél és ez a cím azt jelenti, hogy a többség azt érzi, jó ez az irány, amit talán érdemes meghagyni.