Varga Pál kardoskúti polgármester tájékozódott, majd felvette egy céggel a kapcsolatot és ezt követően lakossági fórumot hirdetett, amire nagyon sokan elmentek pénteken.

– Az ingyenes födémszigetelés témában megtartott lakossági fórumot nagy érdeklődés kísérte. Köszönettel vettem, hogy a cég ügyvezetői személyesen látogattak el hozzánk és előadásukat követően válaszoltak a felmerült kérdésekre. Az volt a cél, hogy az önkormányzat mindenben segítse a hozzánk forduló lakosságot – fogalmazott a település vezetője közösségi oldalán.

Hírportálunk érdeklődésére Varga Pál azt is elmondta, az önkormányzat tulajdonában álló épületek zömét az elmúlt években energetikailag is fejleszthették pályázatokból és önerő bevonásával.

Helyzetbe hozzák a lakosságot

– Most jött el a pillanat, amikor kiemelt fontossága van annak, hogy a lakosságot hozzuk helyzetbe. Folyamatosan keresem azokat a lehetőségeket, ahol segíteni tudjuk az itt élőket az ingatlanjaik korszerűsítésére, rezsi költségeik csökkentésére. A mostani – ingyenes födémszigetelés – egy ilyen lehetőség. Mint önkormányzat, kapocs leszünk az ingatlan tulajdonosai és a cég között. Minden segítséget megadunk a hozzánk fordulóknak, ha bárhol elakadnak az egyébként egyszerű igénylési folyamatban. De van még olyan önkormányzati tulajdonú ingatlan is, ahol a födémszigetelést el lehetne végezni ennek a pályázatnak köszönhetően. Ám csak és kizárólag akkor élünk ezzel, ha minden lakossági igény már megvalósult. Mint mondtam: most is első a lakosság.

Ez a fejlesztés szorosan kapcsolódik a geotermikus energiát hasznosító jövőbeni terveinkhez, hiszen a korszerűsített ingatlanok majd jobb indikátor számokat produkálnak egy pályázati kiírásnál – fogalmazott a polgármester.

A külterületen élőket is érdekli a program

Körülbelül 80-100 ingatlan esetében várható, hogy a tulajdonos az érdeklődés után belevág a fejlesztésbe. A külterületen élőket is foglalkoztatja ez a lehetőség. A lényeg, hogy lakott ingatlan legyen.

– Ahogy a lakossági fórumon is elhangzott, önkormányzatunk mindenben segít. A folyamat megindításához szükséges dokumentumot hétfőn feltöltöm a település hivatalos weboldalára. Októberben kezdődhet a fizikai kivitelezés – tette hozzá Varga Pál.