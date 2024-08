Elmondta, hogy délelőtt főzőversenyt rendeznek, délután pedig helyi és környékbeli csoportok lépnek fel, majd koncertekkel és diszkóval zárul a rendezvény az előzetes programterv alapján. Hangsúlyozta, hogy a közkedvelt eseményre a Körösnagyharsányból elszármazottak is rendre hazatérnek.

A főzőversenyre augusztus 30-án 12 óráig lehet jelentkezni az önkormányzatnál. Most is több mint húsz társaságra számítanak. A gárdák számára 3 kilogramm húst, valamint sátrat is biztosítanak, és minden csapat a zsűri értékelésétől és a helyezéstől függetlenül ajándékcsomaggal térhet haza.

Győri Zoltán polgármester kiemelte, hogy a Káposztafesztivál idején mindig megvendégelik az összes körösnagyharsányit toros káposztával. Az idősek számára a rendezvény előtti nap házhoz viszik az ételt, másokra pedig szombaton a helyszínen számítanak.