Kálmán Tibor kiemelte, az iskola és óvoda a város egyetlen olyan intézménye, mely teljes körű képzést kínál a békési diákságnak.

– A keresztyén értékrend mentén felépített életkezdet hosszú távon is jelentős útravaló. Az intézmény évszázadok óta meghatározó része városunk oktatási és kulturális életének. Igazgató úr bepillantást nyújtott a jelenlegi működésbe és az erre épülő elképzelésekről, tervekről is szó esett. Békésen kevés olyan család van, melynek nincs református kötődése. Fontosnak tartom, hogy az ebből eredő közösségi erő teret nyerjen Békés mindennapjaiban is. A számos intézményt fenntartó református gyülekezet komoly partnerünk ebben – hangsúlyozta Kálmán Tibor.