Üstökben, bográcsokban főztek a kakasfesztiválon

Találkoztunk orosháziakkal, csorvásiakkal, kardoskútiakkal, gerendásiakkal, más megyéből érkezett csapatokkal és nagyon sok helyi is baráti társaságával ült a feldíszített asztalaik körül. Mint például a Japi Kakasok, vagy a Kukorik. Meg az apátfalvi polgárőség 10 tagja. Visszatért idén a már négyszer nyertes kardoskúti főzőbrigád is. Az orosházi járási hivatal munkatársai nem a verseny, hanem az együttlét, a jó program kedvéért gyújtottak bográcsuk alá és főztek ők is vidáman.

Erdős Norbert, Zalai Mihály és Oláh Kálmán A szerző felvétele

Még a megnyitón elmondta a bírálati szempontokat Prohászka Béla, a zsűri elnöke.

– Megnézzük a higiéniát; az alapanyag iránti tiszteletet, a megjelenést. Fontos, miként fogyasztják az ételt, az előkészületeknél hogyan dolgozták fel a húst, nem jó, ha csontszilánkos a pörkölt; az ízlelés végén hirdetjük ki a végeredményt – sorolta a mesterszakács, majd a zűrivel a nevezők között szemrevételezte a körülményeket, a terítéket, s adott számos jó tanácsot a főzőversenyen.

Harangszó után kóstolás

S miután minden csapat a déli harangszóra leadott a pörköltjéből egy adagot a zsűrinek, a bírák valamennyi meghirdetett verseny eredményét kihirdették a délutáni órákban.