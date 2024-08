Az esettel kapcsolatos kérdésünkre a MÁV Zrt. Kommunikációs igazgatóságán kiemelték, a MÁV-VOLÁN-csoport a munkatársai ellen elkövetett erőszak – akár szóbeli, akár fizikai bántalmazásról van szó – minden formáját elítéli, és minden egyes esetben rendőrségi feljelentést tesz. Legtöbbször az utazási jogosultságok ellenőrzésekor alakulnak ki konfliktusok, amikor az utazni szándékozó személynek nincs menetjegye, vagy nem a megfelelő menetjeggyel rendelkezik, és azt a helyszínen sem kívánja megvásárolni. A bántalmazó és garázda viselkedés a fizikai sérülések mellett lelki traumát okoz az áldozatoknak, a jegyvizsgálóknak, és az utasok biztonságérzetét is rontja.

A jegyvizsgálók közfeladatot ellátó személyek, tettleges bántalmazásuk bűncselekménynek számít. Fotó: Illusztráció: MW

Jegyvizsgálók bántalmazása, testkamerák szolgálják a biztonságot

Az eljárások során nagy segítséget nyújtanak a kamerák, hiszen a felvételeket a rendőrség a nyomozások folyamán fel tudja használni. A MÁV-START 169 – kép és hangfelvétel rögzítésére is alkalmas – testkamerát szerzett be az elmúlt években a jegyvizsgálók számára.

A kamerák beszerzése, felszerelése, ideértve a testkamerákat is nemcsak a kollégáik, de a szabályokat betartó utasok biztonságát is szolgálják, hiszen visszatartó erővel rendelkeznek, illetve segítik az ilyen esetek tisztázását, utólagos bizonyítását, ezért az ilyen és ehhez hasonló biztonsági eszközök beszerzését – a források függvényévében – a jövőben is folytatni kívánják.

Már 55 eset történt

Az első negyedévben elkövetett 24 esetet követően, a második negyedévben tovább romlott a MÁV-START jegyvizsgálóit ért támadások száma, így 2024-ben már 55 esetben érte atrocitás őket munkavégzés közben.

A MÁV-START-nál dolgozó közfeladatot ellátó személy elleni erőszakos cselekedetek száma sokat csökkent az elmúlt pár évben, 2023-ban azonban 40 százalékos növekedés volt tapasztalható, tavaly 78 alkalommal szenvedtek el erőszakos támadást jegyvizsgálók. Az idei első félévben, július közepéig már 55 eset történt, ebből 30 alkalom tettlegesség, 23 tettleges becsületsértés, két esetben pedig nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett munkatársunk. A szóbeli fenyegetéseken túl előfordult, hogy leköpték vagy megdobálták, de volt példa arra is, hogy sörrel leöntötték a munkáját végző jegyvizsgálót, az agresszív utasok gyakran nem állnak meg a verbális erőszaknál, hanem lökdösik, megütik, megrúgják vagy akár késsel sebesítik meg a jegyvizsgálót.